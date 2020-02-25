بيان من الصحة بشأن الـ 4 مواطنات المصابات بفيروس كورونا الجديد

الرياض(صدى):

قالت وزارة الصحة السعودية، إنها تنسق مع نظيرتها البحرينية بشأن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد، لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لعدد من الأشخاص قادمين من إيران.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المصابة الجديدة، هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران.