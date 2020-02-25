جوهرة ترقص بالعباءة مع زياد بربجي وتؤكد: فخورة وسعيدة لمقابلة هذا الرجل

بيروت(صدى):

كشفت الراقصة الإستعراضية جوهرة عن مقطع فيديو لها أثناء رقصها بالعباءة مع الفنان اللبناني زياد بربجي أثناء بروفة لهما مع الفرقة الموسيقية .

وقالت “جوهرة ” تعليقاً على الفيديو : فخورة وسعيدة لمقابلة هذا الرجل الحقيقي .. شكرا لك على الموسيقى الرائعة والساحرة .

وكانت “جوهرة ” قد كشفت عن مشاركتها في عمل فني جديد مع الفنانة أمينة ، معربة عن حماسها للعمل بالدراما .

وقررت النيابة المصرية مؤخراً إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5000 جنيه في قضيتها المثيرة للجدل بتهة التحريض على الفسق والفجور .