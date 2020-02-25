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  3. جوهرة ترقص بالعباءة مع زياد بربجي وتؤكد: فخورة وسعيدة لمقابلة هذا الرجل

جوهرة ترقص بالعباءة مع زياد بربجي وتؤكد: فخورة وسعيدة لمقابلة هذا الرجل

جوهرة ترقص بالعباءة مع زياد بربجي وتؤكد: فخورة وسعيدة لمقابلة هذا الرجل
بيروت(صدى):

كشفت الراقصة الإستعراضية جوهرة عن مقطع فيديو لها أثناء رقصها بالعباءة مع الفنان اللبناني زياد بربجي أثناء بروفة لهما مع الفرقة الموسيقية .

وقالت “جوهرة ” تعليقاً على الفيديو : فخورة وسعيدة لمقابلة هذا الرجل الحقيقي .. شكرا لك على الموسيقى الرائعة والساحرة .

وكانت “جوهرة ” قد كشفت عن مشاركتها في عمل فني جديد مع الفنانة أمينة ، معربة عن حماسها للعمل بالدراما .

وقررت النيابة المصرية مؤخراً إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5000 جنيه في قضيتها المثيرة للجدل بتهة التحريض على الفسق والفجور .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 817 ] نشر منذ 17 دقيقة

ان شاء الله ترقصي وتتقابلوا في نار جهنم اذا ما هداك الله واصلحتي حالك

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