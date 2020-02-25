أسطورة ليفربول: الجماهير لا تُقدر محمد صلاح

وكالات(صدى):

أكد جيمي كارغار، أسطورة نادي ليفربول السابق والمحلل الرياضي الحالي، اليوم الثلاثاء، أن الجماهير لا تمنح النجم المصري الدولي محمد صلاح التقدير الكافي مما قد يشعره بالإحباط.

وأوضح كاراغر، في تحليله لمباراة ليفربول ووستهام يونايتد: ” محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي، ويُنظر إليه في الخارج على هذا الأساس، ولكن الجماهير لا تمنحه ما يستحقه من التقدير، لأنهم يقارنون ما فعله في موسمه الأول مع الريدز بما يقدمه الآن ” .

وتابع نجم الريدز السابق: ” بوضوح فإن هناك تراجعا، ولكن لا يمكن أن يكرر صلاح ما قدمه في الموسم الأول عندما أحرز 47 هدفا “؛ مضيفًا: ” إذا سألت جماهير ليفربول حول إمكانية التفريط في النجوم الخمسة الأوائل فإن إجابتهم ستكون لا “.

واستطرد: ” ولكن إذا طرحت السؤال ذاته حول محمد صلاح فإن الإجابات ستختلف، وسيوافق معظمهم أو على أقل تقدير سيدرسون رحيل صلاح إذا وصل ثمنه إلى 130 مليون جنيه إسترليني ” .