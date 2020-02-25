وسائل بسيطة لتجفيف الحذاء بعد المطر

أميرة خالد(صدى):

توجد عدة طرق سهلة وبسيطة لتجفيف حذائك وتنظيفه بشكل صحيح بعد سقوط الأمطار؛ حيث يمكن للأحذية المنقوعة أن تنتج رائحة كريهة عندما لا تكون مجففة بشكل صحيح.

ويجب خلع نعل حذائك، خصوصًا إذا كانت غارقة للغاية؛ فإن بطانة الجورب هذه ستكون فقط مكانًا لتنمو فيه البكتيريا، ثم قم بتدوين المواد (والغطاء) مع الصحف والسماح لها بامتصاص الماء من الداخل إلى الخارج.

ويمكن أن يساعد ذلك في تسريع عملية تجفيف أحذية رياضية الخاصة بك؛ بينما الحفاظ على أحذية رياضية بيضاء باللون الأبيض هو صراع تعرفه الكثير من النساء جيدًا؛ حيث احصل على وعاء من الماء الدافئ واخلطه في بضع قطرات من صابون غسيل الصحون السائل.

وبعد ذلك، اغمس فرشاة الأسنان في مزيج التنظيف واستخدمها لتنظيف أحذيةك الرياضية برفق، وامسح بقايا الصابون بمنشفة رطبة، ولا تنسى تحديث أربطة الحذاء القذرة قبل رميها في الغسالة.