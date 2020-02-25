«نشالة» تنفذ 41 جريمة على طريقة ريا وسكينة
في جريمة مثيرة للدهشة ، نجحت امرأة مصرية في تنفيذ عمليات سرقة ونشل احترافية في الشوارع والأماكن العامة وأحياناً بجلب النساء إلى منزلها وإيهامهم بأي حديث للتقرب منهن وسرقتهن على طريقة “ريا وسكينة ” .
وقامت المجرمة بإرتكاب 41 حادث بنفس الأسلوب ، ليصدر بحقها 24 حكم استطاعت الهرب منهم بعدما عاشت بإسمين مختلفين وعنوانين مختلفين في القاهرة والإسكندرية .
وتمكنت الشرطة المصرية أخيراً من الإيقاع بها بعد تنفيذ كمين للقبض عليها ، بينما كانت تجهز لإستقبال أحد ضحياها لسرقتها في مبلغ مالي كبير .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94551 ] نشر منذ 19 دقيقة
غداره ..
.. اقطفوا راسها ..
المليليح[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 15 دقيقة
في مصر كأنك عايش في غابة إغتصاب وسرقات وتحرش وقتل وأفضل شخص فيهم كذاب وكثير كلام
محماس السادس[ عدد التعليقات: 987 ] نشر منذ 13 دقيقة
بورعيه 🤣🤣🤣
صقر السماء الزرقاء المدافع عن النقاء[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 12 دقيقة
كل منا سيلقى حسابه كأجر وجزاء على ما فعل في دنياه ..