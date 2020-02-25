«نشالة» تنفذ 41 جريمة على طريقة ريا وسكينة

القاهرة(صدى):

في جريمة مثيرة للدهشة ، نجحت امرأة مصرية في تنفيذ عمليات سرقة ونشل احترافية في الشوارع والأماكن العامة وأحياناً بجلب النساء إلى منزلها وإيهامهم بأي حديث للتقرب منهن وسرقتهن على طريقة “ريا وسكينة ” .

وقامت المجرمة بإرتكاب 41 حادث بنفس الأسلوب ، ليصدر بحقها 24 حكم استطاعت الهرب منهم بعدما عاشت بإسمين مختلفين وعنوانين مختلفين في القاهرة والإسكندرية .

وتمكنت الشرطة المصرية أخيراً من الإيقاع بها بعد تنفيذ كمين للقبض عليها ، بينما كانت تجهز لإستقبال أحد ضحياها لسرقتها في مبلغ مالي كبير .