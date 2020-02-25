الجزائية تصدر حكما بالقتل على مواطن ثبت خيانته لوطنه وتخابره مع إيران

الرياض(صدى):

اصدرت المحكمة الجزائية اليوم الثلاثاء، حكماً بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع إيران.

كما أصدرت أحكام على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتهة بلغ مجموعها 58 عاما، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة إيران.