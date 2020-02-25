الجزائية تصدر حكما بالقتل على مواطن ثبت خيانته لوطنه وتخابره مع إيران
اصدرت المحكمة الجزائية اليوم الثلاثاء، حكماً بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع إيران.
كما أصدرت أحكام على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتهة بلغ مجموعها 58 عاما، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة إيران.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94551 ] نشر منذ 54 دقيقة
اقطفوا روسهم جميعاً ..
.. الخاين لوطنه لا مكان له حتى في السجن ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23937 ] نشر منذ 48 دقيقة
من يخون وطنه ودينه يستاهل مايجيه
اللهم احفظ علينا ديننا ووطننا وامننا ووفق ولاة امرنا لكل خير
المليليح[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 41 دقيقة
لعنة الله عليه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض هذا الخائن وكل خائن لوطنه ودينه ومليكه ومهما كانت ظروفه يبقى الوطن غالي
الشاعر[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 39 دقيقة
الخونة ومن يتعاون معهم باي شكل مباشر اوغير مباشر
علاجهم البتر بالسيف حتى لاينتشر ويتعض من في
قلبة مرض والخائن دائما مصيرة الهلاك حتى الدولة
المستفيدة من الخونة تعاملهم بكل حقارة واذا قبض
عليهم تبرؤا منهم
اسأل الله ان يديم علينا نعمة الأمن والأمان وان
يحفظ خادم الحرمين ويرزقة البطانة الصالحة
ويكفية شر من فية شر
القحطانى[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 32 دقيقة
من يخون وطنه ودينه يستاهل مايجيه
اللهم احفظ علينا ديننا ووطننا وامننا ووفق ولاة امرنا لكل خير
صقر السماء الزرقاء المدافع عن النقاء[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 31 دقيقة
نعم لعنة الله على كل خائن وغدار ومنافق وعميل لايرن او لغيرها , نعم لعنة الله على كل من خان الدين والوطن وخان الحق
محماس السادس[ عدد التعليقات: 987 ] نشر منذ 29 دقيقة
يستاهلون…