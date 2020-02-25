توجيهات عليا بمنع صرف القروض التمويلية للمشروعات إلا بعد موافقة البيئة

الرياض(صدى):

كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن صدور توجيهات عليا بإلزام الجهات الممولة للمشروعات والصناديق بعدم منح التصاريح اللازمة للمشروع إلا بعد الحصول على التصاريح البيئية .

ومن المقرر أن تصبح تصاريح وزارة البيئة شرط أساسي لصرف قروض المشروعات ، لضمان عدم تأثيرها سلبياً على البيئة .

كما ألزمت التوجيهات وزارة البيئة بإعداد دراسة شاملة عن التدهور البيئي وتقدير تكلفته ووضع حلول عملية لمواجهته ، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية ، وذلك بدءً من عام 2022 .