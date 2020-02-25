توجيهات عليا بمنع صرف القروض التمويلية للمشروعات إلا بعد موافقة البيئة
كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن صدور توجيهات عليا بإلزام الجهات الممولة للمشروعات والصناديق بعدم منح التصاريح اللازمة للمشروع إلا بعد الحصول على التصاريح البيئية .
ومن المقرر أن تصبح تصاريح وزارة البيئة شرط أساسي لصرف قروض المشروعات ، لضمان عدم تأثيرها سلبياً على البيئة .
كما ألزمت التوجيهات وزارة البيئة بإعداد دراسة شاملة عن التدهور البيئي وتقدير تكلفته ووضع حلول عملية لمواجهته ، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية ، وذلك بدءً من عام 2022 .
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