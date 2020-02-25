شاب يدعي الإختطاف ليحصل من والده على فدية بمبلغ خيالي
في واقعة غريبة من نوعها ، أقدم شاب سوري على إختلاق واقعة إختطافه بالتعاون مع أصدقائه لكي يحصل من والده على مبلغ 20ألف دولار ” 20 مليون ليرة ” قيمة فدية لترك سراحه .
والمثير للدهشة أن الشاب قام بتمثيل عملية الخطف بالتعاون مع أصدقائه وتم تصويره وهو مقيد ومعصوب العينين ويتم إقتياده لمكان مجهول ثم طلب الخاطفون المدعون الفدية .
كما قام بإخفاء هويته الشخصية وجواله وشرائح الإتصل به في حفرة ، وقضى بعض أيام مع أصدقائه بينما يبحث أهله عنه .
وتمكنت الشرطة السورية من فك لغز القضية التي شهدتها محافظة حماه ، بعد رصد ومتابعة التحريات ، ليتم إكتشاف حيلته الخبيثة .
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