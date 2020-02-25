«مجموعة سدر» توفر 65 وظيفة شاغرة في مكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة سدر، اليوم الثلاثاء، عن عن توفر 65 وظيفة شاغرة للعمل في مكة المكرمة لحملة درجة البكالوريوس، شهادة جامعية متوسطة، دبلوم ثانوي، دبلوم ثانوي صناعي، شهادة مركز تدريب مهني بعد الكفاءة المتوسطة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة وفق المسميات التالية:

مساعد مدير مشروع

مدير قسم الأعمال المدنية والمعمارية

مدير قسم الزراعة

مدير قسم أعمال التبريد والتكييف

مدير قسم الأعمال الميكانيكية

مدير قسم الأعمال الإلكترونية

مدير قسم الأعمال الكهربائية

مهندس تبريد وتكييف

مهندس ميكانيكي

مهندس كهربائي

مهندس شبكات حاسب آلي

مراقب مدني / معماري

مراقب ميكانيكا تبريد وتكييف

فني تبريد وتكييف

مراقب ميكانيكي عام

فني ميكانيكي عام

فني كهرباء جهد منخفض

فني شبكات حاسب آلي

مدير قسم النظافة

مراقب نظافة

فني تبريد وتكييف

فني كهرباء جهد منخفض

فني شبكات هاتف

فني دهان

فني نجار

سباك

مساعد فني تبريد وتكييف

مساعد فني كهرباء

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

