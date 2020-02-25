جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الماجستير، من المواطنين والمواطنات للعمل بكليات الجامعة ، وفقاً للشروط التالية :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

–2-ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب

3- أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير) من جامعات مرموقة ومعترف بها ، علماً أن الأولوية ستعطى للمتميزين

4-توفر الخبرات المطلوبة لكل وظيفة وإرفاق ما يفيد الشهادات التخصصية إن وجدت .

5- معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم .

6-– أن تكون جميع المؤهلات امتدادا للتخصص .

7-– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة .

8- إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية .

9-– أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً

10-الأولويةللمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي

تعترف بها وزارة التعليم والجامعة .

التقديم اعتباراً من من يوم الثلاثاء 1 /7 /1441هـ الموافق 25 /2 /2020م ، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وينتهي

الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت 5 /7 /1441هـ الموافق 29 /2 /2020م