جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الماجستير، من المواطنين والمواطنات للعمل بكليات الجامعة ، وفقاً للشروط التالية :
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
–2-ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب
3- أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير) من جامعات مرموقة ومعترف بها ، علماً أن الأولوية ستعطى للمتميزين
4-توفر الخبرات المطلوبة لكل وظيفة وإرفاق ما يفيد الشهادات التخصصية إن وجدت .
5- معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم .
6-– أن تكون جميع المؤهلات امتدادا للتخصص .
7-– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة .
8- إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية .
9-– أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً
10-الأولويةللمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي
تعترف بها وزارة التعليم والجامعة .
التقديم اعتباراً من من يوم الثلاثاء 1 /7 /1441هـ الموافق 25 /2 /2020م ، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وينتهي
الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت 5 /7 /1441هـ الموافق 29 /2 /2020م
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