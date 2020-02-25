بالفيديو.. الجمهور المصري يواصل التحفيل على حافلة الزمالك

وكالات(صدى):

يواصل جمهور الكرة المصرية السخرية من عدم خوض نادي الزمالك مباراته أمام نظيره الأهلي المصري بسبب تعطل حافلته وسط الأمطار التي هطلت على العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر مقطع فيديو وضع مشجع من جمهور النادي الأهلي مكبرات صوت أعلى سيارته، وتجوله في شوارع القاهرة ينادي من يجد حافلة الزمالك يبلغه.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال إن الفريق تعطلت حافلته وهو في الطريق إلى ستاد القاهرة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس، وكان يجب تأجيل المباراة.