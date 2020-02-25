بالصور.. هيلاري كلينتون تشارك بعمل فني بمهرجان برلين السينمائي

واشنطن(صدى):

شهد مهرجان برلين السينمائي مشاركة السياسية الأمريكية البارزة بيل كلينتون بفيلم وثائقي عنها ، أثار إهتمام الحضور ووسائل الإعلام المختلفة .

وظهرت كلينتون على السجادة الحمراء، برفقة منتجة المسلسل، نانت بورستين وقالت : “أحب برلين وأحب السينما”.

ويحمل الفيلم الوثائقي اسم “هيلاري” وتبلغ مدته 252 دقيقة ويتناول مسيرتها السياسية ولقاءات مع منافسها في الحزب الديمقراطي برني ساندرز، ومنافساتها خلال إنتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وكانت وزيرة الثقافة الألمانية مونيكا غروترز في استقبال السيدة الأولى السابقة على السجادة الحمراء ، وسط إحتفاء كبير من جانب الحضور .

