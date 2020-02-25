إصابة 4 سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لعدد من الأشخاص قادمين من إيران.
وأوضحت الوزارة أن الحالات المصابة الجديدة، هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران.
وأضافت أن الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 30 دقيقة
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كان زمان[ عدد التعليقات: 4633 ] نشر منذ 30 دقيقة
يلعن إيران .. والله ما يجي منها إلا المشاكل ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46772 ] نشر منذ 20 دقيقة
طيب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94530 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يشفيهم ..
faeiz[ عدد التعليقات: 1642 ] نشر منذ 13 دقيقة
المفروض يقفلون كل شئ خاص باإيران هذا مرض معدي وخطير