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تطورات مثيرة في واقعة اعتداء مدير مدرسة على معلم بجدة

تطورات مثيرة في واقعة اعتداء مدير مدرسة على معلم بجدة
جدة(صدى):

كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن تطورات جديدة بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة على معلم في جدة والتي حدثت أمس الإثنين .

وأكدت أنه تم استدعاء كلاً من المدير والمعلم بشرطة جدة والتحقيق معهما ، إذ أكد المعلم تعرضه للإعتداء ومحاولة الخنق ، وتم تحويل ملف القضية للنيابة العامة بعد إتخاذ الإجراءات النظامية .

وكانت المشاجرة قداندلعت بين المعلم والمدير بسبب خلاف على حصة إنتظار ، انتهت بتعرضه للخنق بغرفة المعلمين ، وتم منح المعلم إجازة للراحة 3 أيام بعد حدوث كدمات متفرقة .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 34208 ] نشر منذ 50 دقيقة

يبدو ان المدير عصبي والمعلم ضعيف
لو المعلم ذكي كان سحب خصيان المدير كي ينقذ نفسه

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