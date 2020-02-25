رئيس الزمالك: دعوتي استجابت وأنزل الله المطر لتأجيل مباراة الأهلي

وكالات(صدى):

أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أن هطول الأمطار هو السبب الرئيس في عدم خوض الفريق مباراته أمام الأهلي.

وقال منصور: “الدنيا كلها كانت ضدي وأنا همي كان مصلحة مصر، وقولت لربنا يارب إني مغلوب فانتصر، فأرسل الله المطر”.

وأضاف رداً على من يهاجم: انتوا عايزين تحاربوا ربنا كمان”، مستشهداً بقوله تعالى:” فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر”.