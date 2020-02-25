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رئيس الزمالك: دعوتي استجابت وأنزل الله المطر لتأجيل مباراة الأهلي

رئيس الزمالك: دعوتي استجابت وأنزل الله المطر لتأجيل مباراة الأهلي
وكالات(صدى):

أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أن هطول الأمطار هو السبب الرئيس في عدم خوض الفريق مباراته أمام الأهلي.

وقال منصور: “الدنيا كلها كانت ضدي وأنا همي كان مصلحة مصر، وقولت لربنا يارب إني مغلوب فانتصر، فأرسل الله المطر”.

وأضاف رداً على من يهاجم: انتوا عايزين تحاربوا ربنا كمان”، مستشهداً بقوله تعالى:” فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1834 ] نشر منذ 6 دقائق

بس بلا هري فاضي. امال تهديدك للخروج من مصر اذا خصموا ولو نقكة. ايه الوضع؟
هو انتا بعد ما راح فريقك عند (اصحاب الشبك) لعبوا براسك والا ايه.

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