مخاطر شديدة لإرتداء العدسات اللاصقة أثناء الإصابة بنزلات البرد

أميرة خالد(صدى):

يعتمد الكثيرون لا سيما النساء على إرتداء العدسات اللاصقة التي تخلصهن من قيود النظارة الطبية فضلاً عن إتاحة الظهور بلون عيون مختلف .

ويؤكد الأطباء على أهمية تجنب العديد من المحاذير أثناء إرتداء العدسات اللاصقة خاصةً أثناء الإصابة بنزلات البرد .

وبينوا أن نزلات البرد تسبب مخاطر صحية كبيرة على العيون أثناء إرتداء العدسات اللاصقة إذ تصبح بيئة خصبة لإنتشار البكتيريا والفيروسات ، مما يسبب العديد من الأعراض المرضية أقلها إحمرار وتهيج العين .

كما أوضحوا أن اليدين مصدر لنقل العدوى بسبب الرشح وتطاير الرذاذ مما يزيد من خطر الإصابة بإلتهاب الملتحمة عند لمس العدسات أثناء إرتدائها وخلعها .

وينصح الأطباء بإستخدام اللاصقة العدسات اللينة بدلاً عن اللاصقة لأنها تتسبب في امتصاص السوائل الموجودة بالعين، ومع انتشار الجراثيم في حال الإصابة بالبرد، وإمكانية وصولها للعين .