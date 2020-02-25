مخاطر شديدة لإرتداء العدسات اللاصقة أثناء الإصابة بنزلات البرد
يعتمد الكثيرون لا سيما النساء على إرتداء العدسات اللاصقة التي تخلصهن من قيود النظارة الطبية فضلاً عن إتاحة الظهور بلون عيون مختلف .
ويؤكد الأطباء على أهمية تجنب العديد من المحاذير أثناء إرتداء العدسات اللاصقة خاصةً أثناء الإصابة بنزلات البرد .
وبينوا أن نزلات البرد تسبب مخاطر صحية كبيرة على العيون أثناء إرتداء العدسات اللاصقة إذ تصبح بيئة خصبة لإنتشار البكتيريا والفيروسات ، مما يسبب العديد من الأعراض المرضية أقلها إحمرار وتهيج العين .
كما أوضحوا أن اليدين مصدر لنقل العدوى بسبب الرشح وتطاير الرذاذ مما يزيد من خطر الإصابة بإلتهاب الملتحمة عند لمس العدسات أثناء إرتدائها وخلعها .
وينصح الأطباء بإستخدام اللاصقة العدسات اللينة بدلاً عن اللاصقة لأنها تتسبب في امتصاص السوائل الموجودة بالعين، ومع انتشار الجراثيم في حال الإصابة بالبرد، وإمكانية وصولها للعين .
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