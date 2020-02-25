بالصور.. بنتلي تكشف مواصفات سيارتها Continental GT Mulliner الفارهة

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة بنتلي البريطانية الرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة، عن مواصفات نسخة Mulliner من سيارتها Continental GT الكابريو الفارهة، فيما ستقوم بإطلاقها خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 5 إلى 15 مارس القادم.

وتمتاز سيارة Continental GT Mulliner الجديدة بالتصميم الجذاب لشبكة المبرد بين الكشافين الأماميين والمعروفة باسم Double Diamond بلوني الكروم والأسود؛ فضلًا عن التطريزات على شكل الماس وأحيانا بلونين على كل من فرش وسادة الجلوس وكسوة الأبواب والغطاء.

وهناك ساعة تناظرية جديدة مصممة لدى برايتلينج، كما تم تصميم الأجهزة الرقمية خلف المقود بشكل أكثر أناقة؛ بالإضافة إلى جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة، مع غطاء سرة لا يدور مع العجلة، وتبقى السيارة بدون أية تغييرات على الناحية التقنية؛ حيث يتوفر لها محرك V8 ومحرك W12.

