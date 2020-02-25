شاب يضبط زوجته في أحضان والده

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على قتل زوجته بالسكين بعد ضبطها في أحضان والده داخل غرفة النوم.

وأوضحت الجهات الأمنية، أن الزوج سدد طعنات لزوجته في منطقة البطن ما تسبب في وفاتها، مشيرة إلى أن الزوج في التحقيقات الأولية قال إنه أكتشف خيانة زوجته وضبطها في أحضان والده يمارسان الجنس سوياً داخل غرفة نومه.

وأضافت أن النيابة العامة أحالت جثة الزوجة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن أسباب الوفاة، وحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.