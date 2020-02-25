عمرو مصطفى: لن ألحن لـ محمد رمضان ولو دفع لي المليارات

القاهرة(صدى):

شن الملحن المصري عمرو مصطفي هجوم لاذع على الفنان محمد رمضان ، مؤكداً أنه سبب هبوط الفن المصري بعد نشره لأغاني المهرجانات .

وقال ” مصطفى ” في مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم ” أن العديد من الفنانين الحقيقين ممن درسوا الموسيقى لا يجدون الفرصة بسبب الترويج لأغاني المهرجانات رغم أنها غير مقبولة لدى الغالبية بدليل الإقبال الضعيف عليها في الحفلات ، وعدم سماعها في السيارات ، والإنصراف إلى أبوم عمرو دياب الذي يعتبره ” نمبر وان ” بمجرد الإعلان عنه.

وأضاف : لن ألحن لمحمد رمضان ثانيةً ولو أخذت المليارات ، مؤكداً أن ما يحدث الآن فوضى ثقافية وإجتماعية والجميع يدعو لرفض أغاني المهرجانات التي أساءت للمجتمع المصري .

وكان عمرو مصطفى قد هنأ الفنان عمرو دياب بألبومه الجديد ” سهران ” والذي يتضمن 1 أغنية ، ليصل عدد الأغنيات التي لحنها لعمرو دياب 44أغنية منذ أغنية “خليك فاكرني ” عام 1999 م .