إعادة تأهيل شارع عتاب بن أسيد ببطحاء قريش

مكة المكرمة(صدى):

أنجزت إدارة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة أعمال إعادة تأهيل وسفلتة شارع عتاب بن أسيد بحي بطحاء قريش، وذلك ضمن أعمال صيانة الطرق التي تنفذها الأمانة لتهيئة بعض الشوارع المتضررة الموجودة داخل الأحياء السكنية بمكة المكرمة.

وأوضح مدير إدارة الطرق بالأمانة المهندس نزار وقاد بأن أعمال إعادة التأهيل شملت سفلتة الشوارع المتشققة الناتجة عن هطول الأمطار، وإعادة الشكل الجمالي للشوارع من خلال استبدال الطبقة الإسفلتية وإعادة دهان وتخطيط الإسفلت وتهيئة الأرصفة، مشيراً بأن هذه الأعمال تأتي استمراراً لجهود الأمانة لرفع مستوى كفاءة الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتوفير بيئة قيادية آمنة للمركبات.

وبين المهندس وقاد أن وكالة المشاريع ستعيد سفلتة العديد من الشوارع بالعاصمة المقدسة، وذلك خلال الفترة المقبلة بحسب خطة العمل التي تراعي أوقات الذروة وفترات الازدحام بالشوارع والطرق ذات الكثافة العالية بالعاصمة المقدسة.