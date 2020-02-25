مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مستشفى قوى الأمن في مدينة الرياض باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة شهادة الدبلوم وما فوق للعمل في المستشفى وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : سكرتير .

الشروط :

1-أن يكون المتقدم من المواطنين .

2- شهادة الدبلوم في اختصاص السكرتارية التنفيذية، أو السكرتارية الطبية، أو درجة البكالوريوس في اختصاص اللغة الإنجليزية، أو الإدارة الصحية، أو إدارة المستشفيات، أو ما يعادلها لا يشترط وجود الخبرة السابقة ،أو درجة الدبلوم في اختصاص اللغة الإنجليزية، أو الإدارة الصحية، أو إدارة المستشفيات، أو ما يعادلها مع الخبرة التي لا تقل عن عام في مجال السكرتارية.

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي، أو الأدوات المكتبية.

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه بدأ بتاريخ 23 فبراير 2020 ويستمر حتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من https://www.saudijobs24.com/t2153-topic.