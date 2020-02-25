4 طرق تحميك من الصداع وإرهاق العين أثناء النظر للحاسوب
يعاني بعض الأشخاص من مرض “متلازمة الحاسوب ” أو الإجهاد العيني الرقمي ” بسبب طول مدة النظر لشاشة الحاسوب أو الهاتف الذكي ، مما يسبب إرهاق العينين ، والرؤية الضبابية ، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بتشنجات أو الصداع .
وأكد الأطباء على ضرورة إتباع الخطوات التالية للتخلص من هذة الأعراض التي تصيب حوالي 60 مليون شخص حول العالم ، وهي كالتالي :
1- تناول المكملات الغذائية : فيجب الإستعاضة عن نقص الفيتامينات بها ، حيث تمد الجسم بحوالي 25 ملجم من اللوتين والزياكسنثين .
2- إرتداء نظارات القراءة ، والعدسات اللاصقة لحجب الآشعة عن الوصول للعين .
3- تقنية 20 : 20 : أي كل 20 دقيقة تغلق عينيك لمدة 20 ثانية لأن هذا الأسلوب يريح العينين ويمنع الصداع .
4- تناول الأطعمة الخضراء : لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي صحة العيون .
رااايق[ عدد التعليقات: 8101 ] نشر منذ 11 دقيقة
تيب ***!!!