«الضحك» يساعد على تنحيف الوجه الممتلئ

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون وخبراء، أنه توجد عدة طرق لتنحيف الوجه الممتلئ الذي يسبب الحرج لبعض النساء، ومنها الضحك؛ حيث تساعد الابتسامة على تقليص دهون الوجه، وتحسين الحالة النفسية للإنسان.

وأكد المختصون، على ضرورة خسارة الوزن الزائد من الجسم، حتى ينحف الوجه، من خلال استهلاك سعرات حرارية أقل، وتناول أطعمة صحية خالية من الدهون، كما يجب شرب على الأقل لترين من الماء بشكل يومى، للحفاظ على رطوبة البشرة والتخلص من الماء الزائد.

ويجب ممارسة التمرينات الهوائية، التي تعمل على حل تنحيف الخدود السمينة، وذلك من خلال الاستلقاء على كرسي والجلوس بظهر مستقيمًا، ثم إمالة الرأس للخلف والنظر للسقف، ثم شهيق وزفير لعدة ثوانى، ثم الاسترخاء؛ فضلًا عن تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل الملح والسكر.