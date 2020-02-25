تفاصيل التحقيق مع شبكة فساد مالي وأخلاقي بعد الكشف عن شفراتهم المريبة
أنهت النيابة العامة التحقيق مع شبكة فساد مالي وأخلافي تورط بها موظفين بالدولة والقطاع الخاص بعد نجاح الجهات الأمنية في الكشف عنهم وفك شفراتهم المستخدمة .
ويواجه المتهمون اتهامات عدة إثر مخالفات جسيمة وتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بعد القبض على جميع المتورطن .
وكشفت مصادر أمنية أن المتورطين دأبوا على إستخدام عبارات غريبة تدل على التنسيق بينهم ، بعدما اقترح احدهم الحديث بالرموز بدون توضيح ” ، كعبارات ” الطبخة استوت ” ، “خلصت المباراه ” ، ” الليلة نرقص ” ، ” أدلعك وأدلع حسابك ” ، ” طريق الشايب ” ، ” حق الحلقة ” ، “عقد العمارة جاهز ” ، وغيرها من العبارات .
كما تم الكشف عن تورط أحد المسئولين استخدم كنية حتى لا يتم الكشف عن اسمه ، ورقم آخر غير هاتفه ، واخفى اسمه مع جميع أفراد العصابة ، حتى لا يتم كشفه في برامج “نمبر بوك ” وغيرها من تطبيقات كشف الأرقام .
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