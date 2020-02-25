حقيقة وجود «مفتيات» متخصصات في شؤون النساء

الرياض(صدى):

كشف المتحدث باسم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء سليمان أبوعباة، اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود مفتيات متخصصات لأمور النساء يعملن بالرئاسة، وذلك بعد تداول أرقام يُشاع أنها خاصة لمفتيات حصلن على إجازة علمية من لجنة الإفتاء.

ومن جانبه، أكد ” أبوعباة ” أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أرقام لمفتيات يتبعن للرئاسة، لافتًا إلى أن الإفتاء يكون بالاتصال على الرئاسة أو من خلال أعضاء هيئة كبار العلماء والإفتاء المعتمدين، نافيًا وجود مفتيات بالرئاسة.

وأوضح سليمان أبو عباة، أن نص الأمر الملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم بالفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى.