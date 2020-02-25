كلوب: ليفربول يصنع التاريخ والأجواء ستكون إستثنائية أمام واتفورد

وكالات(صدى):

أثنى مدرب ليفربول يورجن كلوب بالإنتصار”المذهل ” الذي حققه ليفربول على وست هام يونايتد والذي تكلل بالفوز 3- 2 ،بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وقال “كلوب ” تعليقاً على المباراه الإستثنائية : قلت في البداية إننا نرغب في كتابة قصص خاصة بنا، وصناعة تاريخ لنا. تعامل اللاعبون مع ذلك بجدية شديدة وهذا شيء جيد لكنه ليس مهما للغاية في هذه اللحظة، إنه شيء استثنائي. الأرقام مذهلة، وصعبة للغاية.

وأضاف : المنافس التالي ينتظرنا ويرغب في قتالنا، سيكون الاستاد بأكمله في واتفورد ضدنا، وهذا طبيعي تماما. ستكون الأجواء استثنائية وعلينا أن نكون مستعدين بنسبة 100 في المئة .

وتابع : هل كنت لأتمنى موقفا أفضل قبل آخر 11 مباراة؟ لا، لم أعتقد أبدا أن هذا هدف من الممكن تحقيقه، لكن كل مباراة كانت صعبة للغاية ونحترم ذلك كثيرا .

وكان ساديو ماني قد حقق هدف الفوز في الدقيقة الـ 81 ، ليستطيع تسجيل رقم قياسي جديد وهو 19 انتصار متتالي إذا فاز على واتفورد يوم السبت المقبل .