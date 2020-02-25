تركيا أرادت الهجوم على «القرني» ففضحت ذباب الحمدين

أنقرة(صدى):

وقعت وكالة الأناضول التركية الرسمية، في شر أعمالها، وقت قررت مهاجمة الشيخ عائض القرني بعد تصريحاته الأخيرة التي كشفت الوجه القبيح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأرادت الأناضول، الهجوم على الشيخ عائض القرني، لكنها في حقيقة الأمر، فضحت ذباب النظام القطري، الذين يتحدثون بلسان سعودي، وما هم سوى أشخاص وهميين.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها يهاجم القرني، إلى حساب تركي_الشلهوب -الذي يدعي بأنه سعودي-، لكن سوء التركيز جعلها تكشف هويته الحقيقة، قائلة: المغرد القطري تركي الشلهوب.

وكان الشيخ عائض القرني، قد تبرأ من الثناء على الرئيس التركي رجب أردوغان مسبقًا، لافتًا إلى أنه كان منخدعًا فيه.

وأكد القرني أن أردوغان، دخل في كل فتنة في بلاد المسلمين، ما بين سوريا وليبيا واليمن؛ ليشعل الأوضاع في سبيل توسعة مستعمراته.

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