ملك الأردن يواجه تميم بتسجيل قديم لوالده يسب الملك الحسين والأخير يعتذر

عمّان(صدى):

كشفت مصادر، عن مواجهة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، لأمير قطر تميم بن حمد بتسجيل صوتي قديم لوالده حمد آل ثاني، وهو يسب الأردن ووالده رحمه الله الملك الحسين بن طلال.

وتضمن المقطع الصوتي، حديثا بين حمد آل ثاني ومعمر القذافي، وصف خلاله الأردن بأنه بلا كرامة.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني بأمير قطر الأحد الماضي، في زيارة رسمية استمرت ليومين.

ومن جانبه اعتذر الأمير المدلل تميم عما بدر من أبيه، قائلا: إنه لم يكن فى وعيه، وسرعان ما بادرت قناة الجزيرة بحذف الخبر.

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