«ذئب هوليوود» هارفي واينستين مدين باغتصاب 6 سيدات

واشنطن(صدى):

أُدين المنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين، بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكانت ست نساء قد أكدن أن واينستين اعتدى عليهن جنسيا، كما اتهم أيضًا بالتربص الجنسي وهي جريمة جنسية خطيرة.

وتوصّلت هيئة المحلفين في نيويورك، إلى أن وينستين، مذنب في جرائم سوء السلوك الجنسي التي أشعلت الحملة العالمية لمحاربة التحرش، وهو ما يشجع المزيد من النساء على التقدم بشكاوى ضد الاعتداءت الجنسية وسيغير طريقة المحاكمة بسبب هذه الجرائم.

ويعد هارفي وينستين واحد من أكثر شخصيات هوليوود نفوذاً، ما جعل هذه القضية واحدة من أشهر القضايا في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية طوال السنوات الماضية.

ووجهت 80 امرأة على الأقل، بينهن سلمى حايك، اتهامات لواينستين بسوء سلوك جنسي تمتد إلى عقود مضت.