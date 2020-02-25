محمد صلاح رابع هدافي ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

أصبح اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رابع أفضل هدافي ليفربول التاريخيين فى الدورى الإنجليزي.

وسجل صلاح 69 هدفا حتى الآن ليتساوى مع لويس سواريز الذي سجل نفس العدد من الأهداف بقميص ليفربول في البريميرليج.

ويتقدم محمد صلاح وسواريز كل من: روبي فاولر في الصدارة برصيد 128 هدفا، ثم ستيفن جيرارد الوصيف بـ120 هدفا، ومايكل أوين ثالثا 118 هدفا.

وكان صلاح قد نجح في تخطى عدد أهداف سواريز في الدوري الإنجليزي، بشكل عام، برصيد 71 هدفا، حيث سجل ثنائية مع تشيلسي.

اقرأ أيضًا: