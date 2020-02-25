زايد العمري: أردوغان استهواه الشيطان وأدبته الرجال

ماجد القزيز(صدى):

سخر الخبير الأمني اللواء ركن الدكتور زايد العمري، من سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أدت إلى انهيار اقتصاد بلاده.

وقال العمري: أردوغان رجل يحلم وهو مستيقظ، استهواه الشيطان، وأدبته الرجال، ما يخلص من كارثة حتى تأتيه اخرى.

وأضاف: تُقتل جنوده في ادلب وتُفجر سفنه في مسراطة، يتودد لإسرائيل ويدعي حب الفلسطينيين، يتقرب من ايران ويبتعد عن شعبه.

واختتم حديثه قائلا: فحق لشعب أردوغان أن يقول الله المستعان.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي، أعلن مقتل 16 عسكريا تركيا ممن يشاركون بالعمليات في ليبيا، بالإضافة إلى 105 من المرتزقة الذين جاءت بهم تركيا إلى ليبيا.

كما تشهد تركيا في الآونة الأخيرة حالات انتحار في مناطق مختلفة، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشعب التركي تحت حكم أردوغان.

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