أمجد طه: لا يأتي من إيران إلا كورونا والطائفية والإرهاب

علي القحطاني(صدى):

علق الخبير الاستراتيجي أمجد طه، اليوم الثلاثاء، على قرار عدة دول بإغلاق حدودها مع إيران خشية انتشار فيروس كورونا.

وقال طه: يا أخي تحس ربنا أعطى لدول عندها حدود مباشرة مع إيران كالعراق، وباكستان وأفغانستان، واذربيجان، سببا لإغلاق الحدود مع إيران، فمواطنيهم ذهبوا سالمين رجعوا مصابين.

وتابع: خلاص اغلق كل حدود والتعامل مع إيران وفك عمرك، وريح راسك، لا يأتي من إيران إلا فيروس كورونا والطائفية والإرهاب.

وأضاف: ساعات وتغلق الحدود وتوقف الرحلات من وإلى إيران ومنع أي سفر، تحت أي مبرر لأرض العدو إيران أرض فيروس كورونا والأمراض الطائفية والفساد والإرهاب، وإلى الآن لبنان وقطر وسوريا وبغداد قرروا الإستمرار في الرحلات الناقلة لفيروس كورونا.

وتسبب تفشي الفيروس في المدن الإيرانية وسوء تعامل الحكومة معه، إلى إعلان كل من الكويت، وتركيا وباكستان وأفغانستان، إغلاق الحدود البرية والرحلات الجوية مع إيران.

وقررت الحكومة الأردنية منع دخول الوافدين من إيران إلى أراضي المملكة كإجراء احترازي.

وطالبت اللجنة العراقية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المواطنين بعدم السفر إلى إيران، فيما أعلنت السلطات العراقية منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، وعلقت الرحلات الجوية مع طهران.

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