الجهني يحذر من موجة قطبية باردة تضرب المملكة

حمود العنزي(صدى):

توقع الخبير الجوي زياد الجهني، بداية حالة عدم استقرار خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء، وأمطار بين المتوسطة والغزيرة على عدة مناطق.

وأوضح الجهني أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار هذه الليلة على الجوف، وحائل وأجزاء من القصيم، وتنتقل تدريجيًّا بشكل محدود إلى سواحل منطقة المدينة ومكة، وتكون غزارتها شمال المملكة بشكل عام.

كما توقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال تأثير المنخفض القطبي من هذه الليلة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين 3 درجات و7 درجات في كل من: الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك، وحائل وما حولها.

وأكد الجهني، على أهمية استخدام وسائل التدفئة، خاصة للأطفال وكبار السن، أثناء تأثير الموجة القطبية الباردة.