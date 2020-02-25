طيران ناس : المواطنات سيعملن في مجال صيانة الطائرات قريبًا

الرياض(صدى):

كشف طيران ناس عن تفاصيل خطته للمرحلة المقبلة في قطاع التوطين وخدمة قطاع الطيران داخل المملكة.

وأوضح، رئيس طيران ناس، بندر المهنا، أن الشركة تعتزم فتح باب القبول قريبًا للمواطنات في مجال صيانة الطائرات.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لخطواته الهادفة للتوطين، مشيرًا إلى أن الشركة هى أول من قامت بتوطين وظيفة طيار مساعد بنسبة 100 %، بجانب المضيفين والمضيفات السعوديات.

ونوه، في تصريحات له، بأن الشركة تعتزم أيضا توفير 9 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال الخمس سنوات القادمة.