أرامكو : ثورة صخرية جديدة ستحدث بالمملكة

وكالات(صدى):

كشف أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أن الشركة بصدد إطلاق أكبر مشروع لاستغلال الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، وهو (حقل الجافورة) لتعزيز معروض الغاز المحلي وإنهاء حرق النفط في محطات توليد الكهرباء لديها.

وقال الناصر إن أرامكو ابتكرت طريقة للتكسير باستخدام ماء البحر، مما سيذلل عقبة نقص المياه اللازمة للتكسير في الصحراء.

وقال في مقابلة بالمنطقة الشرقية: ”ثورة صخرية جديدة تحدث (في السعودية)، إنها مجدية تجاريا ونستخدم ماء البحر. كثيرون قالوا إن الفكرة لن تنجح خارج الولايات المتحدة.. لأن التكسير يستهلك الكثير من المياه ونحن لا نملك مياها وفيرة. لكننا نستخدم ماء البحر “.

وأوضح أن أرامكو حفرت 150 بئرا منذ 2013 في حقل الجافورة للغاز الصخري لإعداد خطة التطوير.

وقال الناصر إن أرامكو ستطرح جولات لترسية عقود أعمال الحقل، ومن المرجح أن تشارك فيها الشركات نفسها وغيرها.

وأوضح أن مشروع الغاز الصخري الجديد سيساعد المملكة في تقليل حرق النفط لاستخدامه في توليد الكهرباء 800 ألف برميل يوميا في المتوسط. وسيتيح هذا مزيدا من الخام للتصدير ويقلل الانبعاثات.

وقال الناصر إن لدى الشركة مشاريع أخرى مماثلة قيد الدراسة، مضيفا : ” كل ما في الأمر أننا بدأنا بغير التقليدي “.