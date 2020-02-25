طالب كويتي لـ رافضي الحجر الصحي: «كحة ونص والمرض هيتنشر» (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

علق طالب الطب الكويتي ويدرس بالصين محمد العونان عن رافضين الحجر الصحي للوقايه من مرض كورونا.

وكانت مقاطع فيديو قد أظهرت بعض الركاب القادمون من إيران في الكويت يرففضون تطبيق تعليمات وزارة الصحة وهو وضعهم في حجر صحي في أحد الفنادق بشكل مؤقت.

وقال الطالب الكويتي : ” كحة ونص والمرض هيتنشر في الكويت اقعدو في الفندق وانتظر والله كريم وإن شاء الله الأمور تعدي وهتاخد 3 وجبات في اليوم وبيبسي مجاني “.