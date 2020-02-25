الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ «كورونا» إلى 5 حالات

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس ‎كورونا إلى خمس حالات عقب اكتشاف إصابة مواطنتين قادمتين من إيران.

وكانت الكويت قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس “كورونا” الجديد، وخصوصا في أماكن التجمعات مثل مدينتي قم ومشهد الإيرانيتين.