الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ «كورونا» إلى 5 حالات
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى خمس حالات عقب اكتشاف إصابة مواطنتين قادمتين من إيران.
وكانت الكويت قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس “كورونا” الجديد، وخصوصا في أماكن التجمعات مثل مدينتي قم ومشهد الإيرانيتين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94527 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46767 ] نشر منذ 44 دقيقة
طيب
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46767 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب