قبلة حميمية من فوز العتيبي لزوجها علنًا تشعل الغضب (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

اثارت الناشطة المثيرة للجدل فوز العتيبي، غضب متابعيها بفيديو اعتبره البعض غير أخلاقي.

ونشرت فوز فيديو مع زوجها وهي تقبله أمام الجميع، معلقة:” الطريقة الوحيدة للتعامل مع مجتمع غير حر هي أن تصبح حرًا جدًا لدرجة أن يصبح وجودك عبارة عن قانون تمرد “.

وفي تغريدة أخرى بعد ساعات قالت: ” الصدق اني تعبانه وحرارتي مرتفعه واحس اني بموت خصوصاً ان ايران جنبنا وكرونا انتشر فيها واكثر شي مخوفني اذا مت احمد يتزوج علي ندمانه اني ماكتبت الشرط في الحياة او الموت “.