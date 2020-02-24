«السعوي» يقوم بزيارة تفقدية لإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة

محمد بن طحيطح(صدى):

قام مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد/ علي بن عبدالله السعوي هذا اليوم الإثنين الموافق ١٤٤١/٠٦/٣٠هـ بزيارة تفقدية لإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة بهدف الاطلاع على سير العمل حيث شملت الجولة الادارة وكافة مراكزها وجرى من خلال الجولة الإجتماع بكافة الضباط والأفراد بالإدارة ومراكزها الميدانية والوقوف على مستوى الأداء وتفقد التجهيزات الآلية والفنية والميدانية بهذه المواقع ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ ، مع مناقشة معوقات الأداء وما يرصد من ملاحظات ميدانية وإجراء تمارين واختبارات فرضية على الطبيعة للتجهيزات الفنية التي تستخدم ميدانياً في مواجهة الحوادث المختلفة .

وكذلك وفي ذات السياق تم في هذا اليوم زيارة سعادة محافظ أحد رفيدة لمناقشة الاحتياج ومستوى الخدمات المقدمة للمحافظة.