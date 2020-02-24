وزير الصناعة: تخفيض أسعار الطاقة غير مطروح (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على أن تخفيض أسعار الطاقة غير مطروح، والتوجه هو تثبيت الأسعار، موضحًا أن القرار لم يصدر بعد.

وقال الوزير خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” : نستهدف زيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي إلى 700 مليار بحلول 2030 تمثل 15% من الناتج المحلي، ومضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 550 مليار.

وأضاف : نحن جزء أساسي ومؤهلون بكفاءة لـ الثورة الصناعية الرابعة التي ستحقق لنا قفزة كبيرة، والمشككون في ذلك عليهم تغيير قناعاتهم.