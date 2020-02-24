وزير الصناعة: تخفيض أسعار الطاقة غير مطروح (فيديو)
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على أن تخفيض أسعار الطاقة غير مطروح، والتوجه هو تثبيت الأسعار، موضحًا أن القرار لم يصدر بعد.
وقال الوزير خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” : نستهدف زيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي إلى 700 مليار بحلول 2030 تمثل 15% من الناتج المحلي، ومضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 550 مليار.
وأضاف : نحن جزء أساسي ومؤهلون بكفاءة لـ الثورة الصناعية الرابعة التي ستحقق لنا قفزة كبيرة، والمشككون في ذلك عليهم تغيير قناعاتهم.
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