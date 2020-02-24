إدارة الدفاع المدني برابغ تنفذ فرضية إطفاء وإخلاء

عطية المالكي(صدى):

نفذت ادارة الدفاع المدني بمحافظة رابغ فرضية فرضية إطفاء وإخلاء اليوم الاثنين الموافق ٣٠ / ٦ /١٤٤١هـ وذلك بمصنع الراشد للاغذيه بالمنطقه الصناعية.

وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الاداء.

وكان سيناريو الفرضيه عباره عن حريق في منطقة التجهيز على مساحة ٢٥٠ متر مربع حيث بدأ الحريق بخط الانتاج وامتد الى مستودعين بمساحة ٨٠ متر مربع مع وجود تسرب في خزان غاز سعة ٣٠٠٠ لتر تم اخلاء (50 )شخص من العاملين الرجال والنساء بالمصنع.

شاركت بالفرضية أحدث الآليات والتجهيزات التقنية للدفاع المدني كما شاركت عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وعقب انتهاء الفرضية تم عقد اجتماع ناقش فيه المشاركين الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لتلافيها.