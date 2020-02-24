«السند» يوضح حكم أخذ الابن من مال أبيه دون علمه (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبد الرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم أخذ الابن من مال أبيه دون علمه.

وقال السند خلال حواره في برنامج “يستفتونك” المذاع عبر قناة “الرسالة”:” من كان نفقته واجبة على إنسان، فقصر في هذه النفقة فيجوز له أن يأخذ من ماله دون علمه ولكن بقدر ما يكفيه”.

ولفت السند:” إذا كان الأب لا يعطي أولاده ما يكفيهم في شرابه وملابسه وأكله يجب أن يأخذ بقدر الحاجة والنفقة بشرط أن يكون الأب مقصر فيما يكفيه”، مبينا:”لو الأب أعطاهم ما يكفيه فلا يجوز أن يأخذ الولد من مال أبيه”.