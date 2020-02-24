ضبط مستودع يزور تاريخ إنتاج المواد الغذائية الفاسدة في الدمام

الدمام(صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار مواد غذائية منتهية الصلاحية بداخل مستودع تابع لمنشأة بمدينة الدمام.

وأوضحت الوزارة أن المنتجات المضبوطة بلغت 117 عبوة زيت زيتون و52 كرتون معكرونة و53 سطل شطة منتهية الصلاحية قام العاملون في المقر بتغيير تاريخ صلاحية تلك المواد وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة لتصريفها وبيعها في الأسواق.

وأضافت، الوزارة في بيان لها اليوم، أن المستودع تابع لشركة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية.

ولفتت إلى أنه تم اليوم التشهير بها وبالعاملين لديها لمخالفتهم لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وثبوت الغش في تعبئة منتجات غذائية منتهيات الصلاحية والتلاعب بتاريخ صلاحيتها بهدف إيهام وتضليل المستهلكين وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.