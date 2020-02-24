نائب كويتي سابق يثير ضجة: «أريد التبريك بمصابين كورونا العائدين من إيران»

خالد الظفيري(صدى):

أثار النائب الكويتي السابق عبدالله التميمي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال :””أريد التبريك بمصابين كورونا العائدين من إيران”.

وقال النائب الكويتي : المواطنين الثلاثة اللي وصلوا من مدينة مشهد المقدسة واللي أعلنت وزارة الصحة انهم مصابين بـ فيروس كورونا

وأضاف : رجاءاً اللي يعرفهم ويعرف عنوانهم يرسلي..لأني بروح ازورهم واتحمد لهم بالسلامة وباشرب من نفس قلاص الماي اللي يشربون منه من اجل التبرك !؟”.

وهاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التميمي حيث قال أحدهم : “التيمن أو التبرك هذه غير مقبولة في الشريعة والأدلة على هذا كثيرة في القرآن”