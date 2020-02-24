متدربة في تمهير: لم يعطني البرنامج فرصة وانتهى بي الأمر بدون عمل(فيديو)

عادل الحربي(صدى):

روت هدى الفهمي متدربة سابقة على برنامج تمهير، فترة تدريبها في البرنامج مؤكدة أنه لم يعطيها فرصة للتدريب في مجال تخصصي.

وقالت الفهمي خلال برنامج ” ياهلا ” : البرنامج لم يعطني فرصة للتدريب في مجال تخصصي، فانتهى بي الأمر بدون عمل بعد 6 أشهر، والشركة المدربة ألزمتني بدورة تدريبية بـ 800 ريال قبل بدء التدريب!

ورد محمد الشويعر مدير عام تصميم وتطوير البرامج التدريبية بوزارة العمل، على المتدربة قائلا 15 ألف متدرب استفادوا من برنامج تمهير منذ انطلاقه، ورغم أن التوظيف غير ملزم، لاحظنا أن نسبة التوظيف وصلت إلى 50%، ولا نريد إلزام الشركات بالتوظيف حتى تطرح فرص تدريب حقيقية للمتدربين.

وأضاف : مكافآت تمهير تصرف يوم 10 من كل شهر، ولكن قد تتأخر لسببين: إن المنشأة نفسها لم تحضّر المتدربين، أو أن يغير المتدرب الآي بان الخاص به.

وتابع : برنامج تمهير يفتح لحملة الدبلوم بداية إبريل تدريب بعض الشباب على تخصصات مطلوبة في السوق يضمن لهم فرص وظيفية، ولا يوجد إلزام للمتدرب بدفع أي مبالغ تحت أي مسمى قبل بدء التدريب.