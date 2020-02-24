لاعبو الأهلي المصري يصلون إلى الملعب ويقفون دقيقة حداد رغم غياب الزمالك (صور)

وكالات(صدى):

دخل لاعبو الأهلي المصري و الحكام إلى الملعب دون حضور لاعبي الزمالك، خلال مواجهات قمة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعطل أتوبيس نادي الزمالك منذ دقائق أثناء مروره على كوبري أكتوبر وبالتحديد في منطقة رمسيس، ، وذلك خلال توجهه لاستاد القاهرة.

ووقف الاهلي المصري دقيقة حداد على روح الراحل عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم في ظل غياب الزمالك.

والجدير بالذكر أن عمرو فهمي قد وافته المنية مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض.