حسم الجدل حول تشريح جثة قتيل فيلا نانسي عجرم 

بيروت(صدى):

قالت المحامية السورية رحاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني لعائلة قتيل منزل نانسي عجرم، إن قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، في قصر العدل في بعبدا – جبل لبنان – وافق على تسليم الجثة بناء على الطلب المقدم منها، بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية.

وقالت رحاب بيطار في تغريدة جديدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“،: ”تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضي التحقيق محمد الموسى“.

يذكر أن بيطار تقدمت بطلب لتشكيل لجنة من كبار الأطباء الشرعيين بمرافقة طبيب سوري لفحص جثة القتيل محمد الموسى.