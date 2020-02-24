كويتي يستغيث من طهران بعد انتشار كورونا: «لازم الأمور تنتهي» (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، مواطن كويتي يتواجد في طهران ويستغيث حيث يطالب الحكومة بوضع حلول ليتمكن من العودة إلى بلاده، قائلا : وش نسوي لازم الأمور تنتهي والحكومة تجد حل”.
وجاء ذلك بعد أن أوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس “كورونا” الجديد، وخصوصا في أماكن التجمعات مثل مدينتي قم ومشهد الإيرانيتين.
في سياق آخر أظهرت مقاطع فيديو اليوم بعض الركاب القادمون من إيران في الكويت يرفضون تطبيق تعليمات وزارة الصحة وهو وضعهم في حجر صحي في أحد الفنادق بشكل مؤقت.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5768 ] نشر منذ 28 دقيقة
وش موديك عند اسيادك
خل المراقد والقبور الي انت رايح لها تنفعك
ولا خل الملالي ينفعونك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94506 ] نشر منذ 23 دقيقة
وين المسردب مايشفيكم ……..؟؟
.. اما مسردب ومكوسح …
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3398 ] نشر منذ 20 دقيقة
خلك حاج عند اسيادك لا بوك ولابو من خلفوك
زائر[ عدد التعليقات: 2884 ] نشر منذ 18 دقيقة
اللي جابوهم فبل يومين جابوا الوباء معهم طلع ثلاثه واكيد معدين غيرهم ويصبحوا ثلاثين تهافتون علي المراقد والاضرحه الحكومه خايفه لاينتشر المرض اللي ماله دواء الصين بقوتها وتطورها انحاست
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1831 ] نشر منذ 11 دقيقة
لهجته كانها موب كويتية.. لكن اقول الله لا يبلانا. اقعد هناك الطم وصح ونح وردد ياعلي وياحسين الين ينفضخ راسك
زائر[ عدد التعليقات: 2884 ] نشر منذ 8 دقائق
انتشر في ايران في كل المدن الدول كلها قفلت حدودها معها ووقفت الطيران لها ومنها حاله في لبنان من ايران وحاله في البحرين من ايران وثلاث حالات في الكويت من ايران ورحلات جات للكويت ماسوو حجر لهم فلتوهم يمكن البلاء فيهم وحالتين في الامارات من ايران كلها مؤكده مسوين حجر منظمة الصحه تقول استعدوا هذا وباء خطير