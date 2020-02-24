كويتي يستغيث من طهران بعد انتشار كورونا: «لازم الأمور تنتهي» (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مواطن كويتي يتواجد في طهران ويستغيث حيث يطالب الحكومة بوضع حلول ليتمكن من العودة إلى بلاده، قائلا : وش نسوي لازم الأمور تنتهي والحكومة تجد حل”.

وجاء ذلك بعد أن أوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس “كورونا” الجديد، وخصوصا في أماكن التجمعات مثل مدينتي قم ومشهد الإيرانيتين.

في سياق آخر أظهرت مقاطع فيديو اليوم بعض الركاب القادمون من إيران في الكويت يرفضون تطبيق تعليمات وزارة الصحة وهو وضعهم في حجر صحي في أحد الفنادق بشكل مؤقت.