بالفيديو.. جهاد الخالدي: الموسيقى ستُدرس في رياض الأطفال بدءا من العام المقبل 

علي القحطاني(صدى):

أكدت جهاد الخالدي الرئيس التنفيذي لهيئةالموسيقى أن الموسيقى سوف تدرس في مدارس رياض الأطفال بدءا من العام الدراسي القادم.

وأشارت الخالدي خلال مكالمة هاتفية في برنامج”ياهلا” إلي تدريب مجموعة من الشباب السعودي خلال هذه الفترة وتأهيلهم للعمل في تدريس الأطفال.

وأوضحت الخالدي أنه سيتم إضافة أقسام متخصصة في الجامعات السعودية لتخريج مدرسي الموسيقى.