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  3. بالفيديو.. جهاد الخالدي: الموسيقى ستُدرس في رياض الأطفال بدءا من العام المقبل 

بالفيديو.. جهاد الخالدي: الموسيقى ستُدرس في رياض الأطفال بدءا من العام المقبل 

بالفيديو.. جهاد الخالدي: الموسيقى ستُدرس في رياض الأطفال بدءا من العام المقبل 
علي القحطاني(صدى):

أكدت جهاد الخالدي الرئيس التنفيذي لهيئةالموسيقى أن الموسيقى سوف تدرس في مدارس رياض الأطفال بدءا من العام الدراسي القادم.

وأشارت الخالدي خلال مكالمة هاتفية في برنامج”ياهلا” إلي تدريب مجموعة من الشباب السعودي خلال هذه الفترة وتأهيلهم للعمل في تدريس الأطفال.

وأوضحت الخالدي أنه سيتم إضافة أقسام متخصصة في الجامعات السعودية لتخريج مدرسي الموسيقى.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 29 دقيقة

اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
الاستهتار بمشاعر المواطن المحافظ على دينة لن
ينفع احد اسأل الله ان يرد كيدكم في نحوركم يابني علمان

[ عدد التعليقات: 94506 ] نشر منذ 25 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اولادنا راح يطلعون فنانين يهزون ويتهزهزون .. تمرجح ياوز ..

.. ويش ذا المصايب …….

[ عدد التعليقات: 5768 ] نشر منذ 23 دقيقة

اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر

[ عدد التعليقات: 983 ] نشر منذ 8 دقائق

نعوذبالله من الخبث والخبايث الرجس النجس
امة محمد تحولت من القران الي العب يلا
امة تحولت من علوم القران والسنة الي دو فو لي صو
اما لنا في الكورونا عبره
اف لكم ولما تعبدون من دون الله

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