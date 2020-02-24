بالفيديو.. جهاد الخالدي: الموسيقى ستُدرس في رياض الأطفال بدءا من العام المقبل
أكدت جهاد الخالدي الرئيس التنفيذي لهيئةالموسيقى أن الموسيقى سوف تدرس في مدارس رياض الأطفال بدءا من العام الدراسي القادم.
وأشارت الخالدي خلال مكالمة هاتفية في برنامج”ياهلا” إلي تدريب مجموعة من الشباب السعودي خلال هذه الفترة وتأهيلهم للعمل في تدريس الأطفال.
وأوضحت الخالدي أنه سيتم إضافة أقسام متخصصة في الجامعات السعودية لتخريج مدرسي الموسيقى.
الشاعر[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 29 دقيقة
اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
الاستهتار بمشاعر المواطن المحافظ على دينة لن
ينفع احد اسأل الله ان يرد كيدكم في نحوركم يابني علمان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94506 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. اولادنا راح يطلعون فنانين يهزون ويتهزهزون .. تمرجح ياوز ..
.. ويش ذا المصايب …….
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5768 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46746 ] نشر منذ 15 دقيقة
اسم جهاد عندنا ولد كيف تجي بنت🤔🤔🤔🤔 سبحان الله العظيم قدر حبي للأطفال أحزن عليهم
لللل[ عدد التعليقات: 983 ] نشر منذ 8 دقائق
نعوذبالله من الخبث والخبايث الرجس النجس
امة محمد تحولت من القران الي العب يلا
امة تحولت من علوم القران والسنة الي دو فو لي صو
اما لنا في الكورونا عبره
اف لكم ولما تعبدون من دون الله