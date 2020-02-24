معلومات جديدة عن المطلوب في عمليات الاختطاف بالدمام

الدمام(صدى):

كشفت مصادر أن الشخص المطلوب في عمليات الاختطاف بالدمام كان لدى العائلة كسائق لمدة 16 سنة.

وكانت ” صدى” قد كشفت أنه تم القبض على شخص من جنسية غير عربية مرتبط بعلاقة مع المتهمة بالاختطاف وعن وجود شخص غير سعودي كان يقيم مع المتهمة بالخطف 20 عامًا وقام بالفرار قبل القبض عليها.

وأتضح أن هناك رجل من جنسية غير عربية كان يقيم مع المتهمة بالخطف، وقام بالفرار قبل القبض عليها بأيام عدة، كما يشتبه بأن الرجل كان متزوجًا من المتهمة عرفيًا، وربما تكون لديه معلومات عن الطفل المخطوف نسيم حبتور.